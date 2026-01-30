В России резко подорожают смартфоны из-за кризиса памяти

Производители смартфонов из Китая уведомили российских ритейлеров о повышении цен в феврале. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к рынку мобильных устройств.

Участники рынка получили обновлённые прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объёмом встроенной памяти и накопителей.

Смартфоны по новым ценам появятся на полках уже в марте-апреле 2026 года , рост цен составит от 15% до 30%. Повышение стоимости связано со спросом на оперативную память из-за ИИ-бума — крупные компании массово закупают ОЗУ для работы нейросетей, из-за чего на рынке возник кризис. Повышение цен затронет практически всю технику, где используется оперативная память: от телевизоров до игровых приставок и серверов.