Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России резко подорожают смартфоны из-за кризиса памяти

В России резко подорожают смартфоны из-за кризиса памяти
Комментарии

Производители смартфонов из Китая уведомили российских ритейлеров о повышении цен в феврале. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к рынку мобильных устройств.

Участники рынка получили обновлённые прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объёмом встроенной памяти и накопителей.

Смартфоны по новым ценам появятся на полках уже в марте-апреле 2026 года, рост цен составит от 15% до 30%. Повышение стоимости связано со спросом на оперативную память из-за ИИ-бума — крупные компании массово закупают ОЗУ для работы нейросетей, из-за чего на рынке возник кризис. Повышение цен затронет практически всю технику, где используется оперативная память: от телевизоров до игровых приставок и серверов.

Материалы по теме
Телевизоры Samsung подорожают из-за дефицита оперативной памяти
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android