Сериал «Казино» от авторов «Нулевого пациента» выйдет в 2026 году — первые кадры

Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал свой новый оригинальный сериал — «Казино». Съёмки шоу уже стартовали, оно выйдет до конца 2026 года на стримингах.

Действие сериала развернётся в 1991 году. Студентка Маша, решая помочь разобраться с долгами своей семье, устраивается работать крупье в игровое заведение. Там она знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным, и её жизнь резко меняется.

Главные роли в проекте сыграют Пётр Фёдоров, Мила Ершова, Константин Хабенский и Мария Мацель. Шоураннером выступает Александра Ремизова, которая работала над Нулевым пациентом», «Триггером» и «Играми» про Олимпиаду в СССР.

