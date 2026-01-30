Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для слэшера Stellar Blade вышла профессиональная русская озвучка

Для слэшера Stellar Blade вышла профессиональная русская озвучка
Комментарии

Студия Mechanics VoiceOver объявила о завершении работы над русской озвучкой для игры Stellar Blade. Команда локализаторов закончила дубляж спустя полгода после его анонса и сборов в размере 387 тысяч рублей.

Видео доступно во VK-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver.

Всего над русской озвучкой для корейского экшена поработали более 40 актёров русскоязычного дубляжа. По традиции загрузить озвучку можно полностью бесплатно в соцсетях студии без каких-либо дополнительных взносов.

Слэшер Stellar Blade вышел в 2024 году эксклюзивно на PlayStation 5, а на ПК добрался 12 июня 2025-го. В Steam у игры «Очень положительные» отзывы — её рекомендуют к покупке сразу 94% пользователей.

Материалы по теме
Stellar Blade хороша не только модельной героиней: это Dark Souls для всех. Обзор игры
Видео
Stellar Blade хороша не только модельной героиней: это Dark Souls для всех. Обзор игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android