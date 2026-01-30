Автор «Рыцаря Семи Королевств» хочет выпустить сразу 15 сезонов сериала

Создатель сериала «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер дал большое интервью изданию Esquire. В нём шоураннер поделился своими мыслями по поводу длительности всей саги, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств.

Как оказалось, Паркер планирует выпустить около 15 сезонов проекта. Первая треть расскажет об ещё юном Эйегоне, далее пойдёт история о молодом принце Эйегоне, а финальная треть будет посвящена уже взрослому королю.

Правда в том, что я предложил HBO снять четыре или пять сезонов с Эггом в детстве. Затем я хочу вернуться через 10 лет и сделать ещё четыре или пять сезонов с принцем Эггом. А потом вернуться ещё через 10 лет и показать взрослого Эгга. Я задумывал этот сериал как историю всей жизни Дункана и Эгга. Но я не уверен, что мне позволят реализовать задумку.

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 2 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.