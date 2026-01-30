Скидки
Автор «Рыцаря Семи Королевств» хочет выпустить сразу 15 сезонов сериала

Автор «Рыцаря Семи Королевств» хочет выпустить сразу 15 сезонов сериала
Комментарии

Создатель сериала «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер дал большое интервью изданию Esquire. В нём шоураннер поделился своими мыслями по поводу длительности всей саги, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств.

Как оказалось, Паркер планирует выпустить около 15 сезонов проекта. Первая треть расскажет об ещё юном Эйегоне, далее пойдёт история о молодом принце Эйегоне, а финальная треть будет посвящена уже взрослому королю.

Правда в том, что я предложил HBO снять четыре или пять сезонов с Эггом в детстве. Затем я хочу вернуться через 10 лет и сделать ещё четыре или пять сезонов с принцем Эггом. А потом вернуться ещё через 10 лет и показать взрослого Эгга. Я задумывал этот сериал как историю всей жизни Дункана и Эгга. Но я не уверен, что мне позволят реализовать задумку.

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 2 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.

Комментарии
