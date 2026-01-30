Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Написал имя «Хагрид» более 7000 раз»: Ник Фрост — о подготовке к сериалу «Гарри Поттер»

«Написал имя «Хагрид» более 7000 раз»: Ник Фрост — о подготовке к сериалу «Гарри Поттер»
Комментарии

Британский актёр Ник Фрост рассказал о подготовке к роли Рубеуса Хагрида в сериале «Гарри Поттер». Звезда ремейка «Как приручить дракона» не раз смотрел всю сагу о Мальчике со шрамом от Warner Bros., однако в этот раз актёр пошёл на новые шаги.

Фрост признался, что на прошлое Рождество пересмотрел все восемь фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, постоянно выписывая слово «Хагрид» на бумажке. В результате актёр написал имя своего персонажа более 7000 раз.

Я посмотрел все фильмы по «Гарри Поттеру». Каждый год на Рождество мы смотрим их всей семьёй. Мы начинаем 20 декабря и заканчиваем через полторы недели. До того как меня назначили на роль Хагрида, коллега предложил попробовать проявить его в своей голове. Так что на прошлое Рождество я посмотрел все фильмы подряд, при этом выписывая слово «Хагрид» около семи тысяч раз.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу. Съёмки проекта идут прямо сейчас в Великобритании.

Материалы по теме
«Гарри Поттер» остаётся самым популярным новогодним фильмом в России — исследование
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android