Матч-центр:

Студия Даррена Аронофски запустила исторический ИИ-сериал — первый в Голливуде

Комментарии

Студия знаменитого режиссёра Даррена Аронофски («Пойман с поличным») под названием Primordial Soup начала выпускать сериал On This Day… 1776 («В этот день...1776 года»). Первая серия исторического шоу уже доступна для просмотра на YouTube-канале журнала Time.

Видео доступно на YouTube-канале TIME. Права на видео принадлежат TIME/Primordial Soup.

Проект рассказывает о главных событиях Войны за независимость США, которая шла с 1775 по 1783 год. Примечательно, что сериал создан с помощью искусственного интеллекта — для работы над ним авторы использовали ИИ-инструменты от Google DeepMind. Персонажей сериала озвучивали реальные актёры.

Авторы заявили, что сериал продемонстрирует, как с помощью нейросетей можно создать творческое и вдумчивое произведение. Ранее студия Даррена Аронофски заключила контракт с DeepMind на выпуск проектов с помощью их инструментов. Новые эпизоды шоу будут выходить еженедельно.

