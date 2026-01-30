Боевик «Лакомый кусок» — самый популярный фильм у российских пиратов в январе

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером топа стал боевик «Лакомый кусок» с Мэттом Деймоном и Бэном Аффлеком. На второй строчке оказался европейский триллер «Ночная смена», замкнул тройку немецкий боевик «Тигр».
В десятку также вошли «Хищник: Планета смерти», некачественная копия «Аватар: Пламя и пепел», а также комедия «Бугония» с Эммой Стоун.
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2026 года:
- «Лакомый кусок».
- «Ночная смена».
- «Тигр».
- «Хищник: Планета смерти».
- «Отпуск на двоих».
- «Шальная императрица».
- «Грандиозная подделка».
- «Блюхер».
- «Аватар: Пламя и пепел».
- «Бугония».