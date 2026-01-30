Боевик «Лакомый кусок» — самый популярный фильм у российских пиратов в январе

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал боевик «Лакомый кусок» с Мэттом Деймоном и Бэном Аффлеком. На второй строчке оказался европейский триллер «Ночная смена», замкнул тройку немецкий боевик «Тигр».

В десятку также вошли «Хищник: Планета смерти», некачественная копия «Аватар: Пламя и пепел», а также комедия «Бугония» с Эммой Стоун.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2026 года: