На «Оскаре»-2026 исполнят песни из «Грешников» и «Кей-поп-охотниц на демонов»
Издание Variety раскрыло, какие песни из фильмов исполнят вживую на предстоящей премии «Оскар»-2026. В этот раз на церемонии артисты покажут только два музыкальных номера, номинированных в категории «Лучшая оригинальная песня».

Так, на мероприятии исполнят песни I Lied to You из хоррора «Грешники» и Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». По данным издания, причина показа только двух номеров из пяти номинаций заключается в нехватке времени.

На «Оскаре»-2026 за статуэтку в категории «Лучшая оригинальная песня» поборются также Dear Me из фильма «Дайан Уоррен: Неумолимая», Sweet Dreams of Joy из ленты «Да здравствует Верди!» и Train Dreams из картины «Сны поездов». Сама церемония пройдёт ночью 16 марта в Лос-Анджелесе.

