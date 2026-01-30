Большинство россиян не планирует менять смартфон в 2026 году — исследование

Компания Unisimka провела исследование, чтобы понять, собираются ли россияне менять свой смартфон в 2026 году. В опросе приняли участие 1 тысяча жителей, проживающих на территории РФ.

Результаты исследования показали, что 87% опрошенных не собираются покупать новый смартфон в ближайший год. Среди респондентов 37% не видят причин для обновления и вполне довольны своими гаджетами, а 23% готовы заменить мобильный телефон, если получат его в подарок. Только 13% хотят купить смартфон в 2026 году, а 15% останавливают финансовые возможности.

Больше половины опрошенных (56%) купят новый смартфон только в случае поломки старого. 11% респондентов обновляют гаджет раз в четыре-пять лет. Каждый 10-й россиянин (10% опрошенных) стараются менять устройство каждый год из-за выхода новой модели.