Apple снимет экранизацию фэнтези-циклов «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Apple заключила контракт со знаменитым автором фэнтези Брендоном Сандерсоном. Экранизации получат его циклы «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» из вселенной «Космер».

По данным СМИ, у автора появится полный контроль над созданием адаптации — он выступит сценаристом, продюсером и будет консультировать создателей проектов. При этом по циклу «Рождённый туманом» выпустят именно фильмы, а по «Архиву Буресвета» — сериал.

«Космер» представляет собой расширенную литературную вселенную, которая разделена на разные циклы. Книги фэнтези-серии выходят с 2005 года до сих пор. «Рождённый туманом» рассказывает историю о группе магов, питающих свои сверхспособности различными металлами. Они сражаются с тиранической империей, которая властвует на протяжении тысячи лет. «Архив Буресвета» — это сага о мире Рошар. В нём магические штормы дают магическую силу рыцарям, которые защищают человечество от зла.

О другом популярном фэнтези:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
