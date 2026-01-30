Продажи Helldivers 2 превысили 20 млн копий за два года

Компания Alinea Analytics представила данные об успехе знаменитого шутера Helldivers 2. По информации аналитиков, продажи игры достигли более 20 млн копий за два года с момента релиза.

Больше всего ппоулярностью проект пользуется на ПК — там было продано 13,1 млн копий. При этом, на PlayStation 5, где шутер изначально вышел, результат составил 5,6 млн. На консолях Xbox Series продажи достигли 1,6 млн.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы — это особые умения, которые позволяют совершить вызов воздушного удара, мощного робота, снаряжения и прочих полезных вещей. В декабре разработчики уменьшили размер шутера на ПК — со 154 ГБ до всего лишь 23 ГБ.