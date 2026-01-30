Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи Helldivers 2 превысили 20 млн копий за два года

Продажи Helldivers 2 превысили 20 млн копий за два года
Комментарии

Компания Alinea Analytics представила данные об успехе знаменитого шутера Helldivers 2. По информации аналитиков, продажи игры достигли более 20 млн копий за два года с момента релиза.

Больше всего ппоулярностью проект пользуется на ПК — там было продано 13,1 млн копий. При этом, на PlayStation 5, где шутер изначально вышел, результат составил 5,6 млн. На консолях Xbox Series продажи достигли 1,6 млн.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы — это особые умения, которые позволяют совершить вызов воздушного удара, мощного робота, снаряжения и прочих полезных вещей. В декабре разработчики уменьшили размер шутера на ПК — со 154 ГБ до всего лишь 23 ГБ.

О другой популярной видеоигре:
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android