IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки драмы «Встань и иди» про дрессировщика — первые кадры

Стартовали съёмки драмы «Встань и иди» про дрессировщика — первые кадры
Кинокомпания «Большое кино» сообщила о старте съёмок фильма «Встань и иди». Дата выхода биографической драмы пока неизвестна. Авторы также представили первые кадры со съёмок.

Фото: «Большое кино»

Фото: «Большое кино»

Фото: «Большое кино»

Фото: «Большое кино»

Фото: «Большое кино»

Лента основана на реальных событиях. Сюжет расскажет историю известного дрессировщика Виталия Смолянца. Он спасает двух людей на дороге, но сам попадает в автокатастрофу, из-за чего лишается обеих ног. Теперь он пытается найти в себе силы, чтобы снова заняться цирковой деятельностью.

Главные роли сыграют Евгений Ткачук («Повелитель ветра»), Ирина Купченко («Война и мир»), Гела Месхи («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром ленты выступает Карен Захаров — постановщик фильмов серии «Артек».

