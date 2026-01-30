Скидки
Сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом выйдет в России 7 мая — трейлер

Сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом выйдет в России 7 мая — трейлер
Кинокомпания «Атмосфера Кино» выпустила русскоязычный трейлер фильма «Вверх по волшебному дереву». Сказка по мотивам серии книг Энид Блайтон официально выйдет в российском прокате 7 мая.

Видео доступно во VK-группе «Кинокомпания Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино»/Entertainment Film Distributors.

Картина расскажет о семье, которая вынуждена переехать в отдалённую английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных и эксцентричных обитателей, вместе с которыми они начинают путешествовать в захватывающие и фантастические страны.

Главные роли сыграли Клэр Фой («Корона»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), Ребекка Фергюсон («Укрытие»), Дженнифер Сондерс («Зверопой 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Грегор — один из постановщиков знаменитого сериала «Голяк». В зарубежном прокате лента выйдет 27 марта.

