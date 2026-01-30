В Fortnite пройдёт ивент с Honkai: Star Rail

Инсайдер Shine сообщил о предстоящем ивенте в знаменитой онлайн-игре Fornite. Так, в игре пройдёт коллаборация с фэнтези-RPG Honkai: Star Rail.

Фото: Epic Games

Согласно утечке, в игре могут появиться персонажи из корейского хита, такие как Блэйд и Кафка. Официально компания Epic Games пока не сообщала об ивенте.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк». Кроме того, в проекте появились персонажи из культового сериала «Офис» — Майкл Скотт и Дуайт.