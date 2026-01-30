Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт ивент с Honkai: Star Rail

В Fortnite пройдёт ивент с Honkai: Star Rail
Комментарии

Инсайдер Shine сообщил о предстоящем ивенте в знаменитой онлайн-игре Fornite. Так, в игре пройдёт коллаборация с фэнтези-RPG Honkai: Star Rail.

Фото: Epic Games

Согласно утечке, в игре могут появиться персонажи из корейского хита, такие как Блэйд и Кафка. Официально компания Epic Games пока не сообщала об ивенте.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк». Кроме того, в проекте появились персонажи из культового сериала «Офис» — Майкл Скотт и Дуайт.

О другой популярной видеоигре:
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android