Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 700 млн рублей

30 января сборы фильма «Горничная» в России достигли более 700 млн рублей. По данным ЕАИС, до такого результата эротический триллер дошёл на 23-й день с момента выхода — премьера состоялась 8 января. Лента остаётся лидером российского проката, обгоняя семейный фильм «Чебурашка 2» и хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате картина собрала более $ 300 млн при бюджете в $ 35 млн. Таким образом, «Горничная» стала самым кассовым фильмом с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли. Учитывая успех, студия Lionsgate запустила в работу создание продолжения. Производство стартует до конца 2026 года.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.