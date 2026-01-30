Скидки
Team Falcons лидирует по зарплатам в CS 2: клуб тратит около $ 240 тыс. в месяц

Комментарии

Playgg опубликовал оценку зарплатных ведомостей тир-1 команд в дисциплине Counter-Strike 2. Согласно представленным данным, наибольшие ежемесячные расходы на оплату труда игроков и тренерского штаба несёт Team Falcons — порядка $ 240 тыс.

По подсчётам источника, в среднем на одного игрока или тренера саудовского клуба приходится около $ 40 тыс. в месяц. При этом подчёркивается, что ни одна из организаций официально не раскрывает даже ориентировочные суммы контрактов, а все цифры носят оценочный характер.

Бюджет на зарплаты в CS 2

Фото: Playgg

В тройку команд с самыми крупными зарплатными ведомостями также вошли Team Vitality и Team Liquid.

