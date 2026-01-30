Скидки
«Я смеялся в голос»: первые зрители хвалят фильм «На помощь!» Сэма Рэйми

«Я смеялся в голос»: первые зрители хвалят фильм «На помощь!» Сэма Рэйми
Комментарии

30 января в мировом прокате вышел фильм «На помощь!» — новый хоррор от автора трилогий «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук» Сэма Рэйми. Первые зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 89% зрителей.

Большинство хвалят фильм за безумное повествование, которое скачет от хоррора к комедии. Зрители рады, что Сэм Рэйми вернулся к любимому жанру. Отмечают также отличные актёрские работы, особенно у исполнителей главных ролей. Ругают ленту за слишком глупый сюжет, в который сложно поверить.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «На помощь!» Сэма Рэйми:

Рэйчел Макадамс, возможно, только что закрепила за собой звание моей любимой современной актрисы. А Дилан О’Брайен идеально её дополняет. Оба блестяще справились со своими ролями.
Неплохой динамичный триллер о выживании, который в основном выполняет свою задачу. Актёрская игра помогает создать напряжение, даже когда сюжет заходит на знакомые территории. Фильм не изобретает велосипед, но это лёгкий способ хорошо провести вечер.
В некоторых моментах я смеялся в голос. Кровавых сцен настолько много и они настолько нелепые, что всё действие превращается в смешную комедию.
Фильм «На помощь!» может похвастаться обманчиво простой завязкой, но на деле всё куда сложнее. В этой ленте Сэм Рэйми возвращается к своей старой доброй любви — к комедийным хоррорам, которые сочетают ужас с забавными и эксцентричными главными героями.
Совершил ошибку, доверившись высокому рейтингу от критиков. Фильм оказался не очень хорошим. С каждой минутой становилось всё хуже. Авторы отчаянно пытались добавить неожиданный поворот, но в целом получилось довольно глупо.

Сюжет фильма «На помощь!» повествует о двух коллегах, которые остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
