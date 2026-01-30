Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
electroNic и s1mple вышли в в групповой этап IEM Krakow 2026 по CS 2

electroNic и s1mple вышли в в групповой этап IEM Krakow 2026 по CS 2
BC.Game одержала победу над Ninjas in Pyjamas в нижней сетке стадии Play-In на IEM Krakow 2026 по CS 2. Встреча завершилась сухой победой со счётом 2:0: 13-7 на Dust ll и 13-9 – на Nuke. Коллектив во главе с Александром s1mple Костылевым гарантировал себе место в групповом этапе турнира.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Плей-ин. Раунд 2 (нижняя сетка)
30 января 2026, пятница. 18:30 МСК
BC.Game Esports
Окончен
2 : 0
Ninjas in Pyjamas

Для NIP поражение стало фатальным — команда Марко Snappi Пфайффера покинула чемпионат, заняв 17-20-е место и заработав $ 4,5 тыс. Ранее путёвку в следующую стадию соревнований оформила NRG Esports.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

S1mple считает себя лучшим снайпером:
S1mple считает себя лучшим снайпером в истории CS
