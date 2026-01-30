В FISSURE ответили за задержки призовых командам

Турнирный оператор FISSURE выступил с официальным заявлением на фоне обсуждений в сообществе о задержках выплат призовых, заработанных командами в 2025 году. В компании подчеркнули, что находятся на постоянной связи с участниками соревнований и их менеджментом, а все финансовые и операционные вопросы решаются через выстроенные индивидуальные каналы коммуникации.

По информации FISSURE, текущие сложности носят временный характер и связаны с проблемами платёжной инфраструктуры, которые не зависят напрямую от организатора. Это, как отмечается, повлияло на скорость проведения отдельных транзакций, однако процесс выплат не остановлен.

Мы продолжаем выплаты по призовым. Для нас это вопрос наивысшего приоритета.

В компании также добавили, что из-за банковских процедур часть платежей может проходить дольше запланированных сроков, но работа над ускорением процесса ведётся в активном режиме.

Организатор отдельно отметил, что не может публично раскрывать суммы, получателей и статусы конкретных выплат, поскольку такая информация является конфиденциальной и часто зависит от требований банков. При этом в FISSURE напомнили, что за последние несколько лет выплатили командам более $ 7 млн призовых и намерены выполнить все финансовые обязательства в полном объёме, как и ранее.