Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла актриса Кэтрин О’Хара, звезда «Один дома» и «Битлджуса»

Умерла актриса Кэтрин О’Хара, звезда «Один дома» и «Битлджуса»
Комментарии

Издание Variety сообщило о смерти актрисы Кэтрин О’Хары. Звезда фильмов «Один дома» и «Битлджуса» скончалась в возрасте 71 года.

Причина смерти пока неизвестна. По данным СМИ, голливудская звезда умерла 30 января.

Кэтрин О’Хара снималась в голливудских картинах на протяжении 50 лет. За это время она приняла участие в более чем 100 различных проектов. Зрителям она заполнилась больше всего по таким сериям фильмов, как «Один дома», «Битлджус» и ленте «Пенелопа». Она также популярна по ролям в таких шоу, как «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия» Сета Рогена.

О смерти другой популярной актрисы:
Умерла актриса Брижит Бардо, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android