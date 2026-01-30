Умерла актриса Кэтрин О’Хара, звезда «Один дома» и «Битлджуса»

Издание Variety сообщило о смерти актрисы Кэтрин О’Хары. Звезда фильмов «Один дома» и «Битлджуса» скончалась в возрасте 71 года.

Причина смерти пока неизвестна. По данным СМИ, голливудская звезда умерла 30 января.

Кэтрин О’Хара снималась в голливудских картинах на протяжении 50 лет. За это время она приняла участие в более чем 100 различных проектов. Зрителям она заполнилась больше всего по таким сериям фильмов, как «Один дома», «Битлджус» и ленте «Пенелопа». Она также популярна по ролям в таких шоу, как «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия» Сета Рогена.