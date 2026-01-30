Скидки
S1mple сыграет против ZywOo на IEM Krakow по CS 2 — впервые за 2,5 года

ESL опубликовал сетку группового этапа IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. В первом раунде пройдёт одно из самых ожидаемых противостояний сцены: BC.Game с Александром s1mple Костылевым сразится с Team Vitality с Матье ZywOo Эрбо.

Это будет первая очная встреча двух легендарных снайперов с августа 2023 года. Матч состоится в рамках группы B, где также сыграют пары 3DMAX — FaZe Clan, MOUZ — NRG и Aurora — Team Falcons. В группе A центральным событием станет поединок Natus Vincere против PARIVISION, а Team Spirit встретится с Astralis.

Турнир в Кракове проходит с 28 января по 8 февраля. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Решающий матч за титул состоится в формате best-of-5.

