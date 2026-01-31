Скидки
Расписание первого дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2

Групповая стадия IEM Krakow 2026 по CS 2 стартует с громких афиш. Natus Vincere в первом раунде сойдутся с PARIVISION, а состав Vitality, за который выступает s1mple, начнёт путь на турнире матчем против BC.Game.

Организаторы объявили пары стартового раунда основной стадии чемпионата.
Матчи группового этапа начнутся 31 января. Команды сыграют по системе double elimination с верхней и нижней сетками, а шесть сильнейших коллективов пробьются в плей-офф.

Расписание матчей первого раунда:

  • 16:00. G2 Esports – The MongolZ;
  • 16:00. Natus Vincere – PARIVISION;
  • 18:30. FURIA – FUT Esports;
  • 18:30. Astralis – Team Spirit;
  • 21:00. Team Vitality – BC.Game;
  • 21:00. Team 3DMAX – FaZe Clan.
S1mple сыграет против ZywOo на IEM Krakow
S1mple сыграет против ZywOo на IEM Krakow по CS 2 — впервые за 2,5 года
Новости. Чемп.Play
Все новости

