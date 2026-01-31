«Увидимся позже, мама»: звезда «Один дома» Маколей Калкин — о смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин почтил память актрисы Кэтрин О’Хары, которая умерла накануне. Трогательный пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Калкин написал, что хотел бы провести больше времени с актрисой. Он также признался в любви Кэтрин, отмечая, что они позже обязательно увидятся.

Мама. Я думала, у нас ещё есть время, но мне хотелось большего. Мне хотелось сидеть рядом с тобой. Я тебя слушал, но мне хотелось сказать тебе ещё столько всего. Я люблю тебя. Увидимся позже.

Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, 30 января. Больше всего зрителям она запомнилась по таким фильмам, как «Один дома», «Битлджус», и ленте «Пенелопа». Она также сыграла в популярных шоу «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия».