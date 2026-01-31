Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Увидимся позже, мама»: звезда «Один дома» Маколей Калкин — о смерти актрисы Кэтрин О’Хары

«Увидимся позже, мама»: звезда «Один дома» Маколей Калкин — о смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Комментарии

Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин почтил память актрисы Кэтрин О’Хары, которая умерла накануне. Трогательный пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Калкин написал, что хотел бы провести больше времени с актрисой. Он также признался в любви Кэтрин, отмечая, что они позже обязательно увидятся.

Мама. Я думала, у нас ещё есть время, но мне хотелось большего. Мне хотелось сидеть рядом с тобой. Я тебя слушал, но мне хотелось сказать тебе ещё столько всего. Я люблю тебя. Увидимся позже.

Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, 30 января. Больше всего зрителям она запомнилась по таким фильмам, как «Один дома», «Битлджус», и ленте «Пенелопа». Она также сыграла в популярных шоу «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия».

О смерти звезды «Один дома»:
Умерла актриса Кэтрин О’Хара, звезда «Один дома» и «Битлджуса»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android