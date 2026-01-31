Скидки
Перезапуск сериала «Секретные материалы» снимет оператор «Грешников»

Издание Variety взяло интервью у оператора знаменитого хоррора «Грешники» Отем Дюральд Аркапоу. Она рассказала, что снова поработает с режиссёром Райаном Куглером в его предстоящем проекте — перезапуске сериала «Секретные материалы».

Аркапоу также отметила, что рада получению номинации на премию «Оскар»-2026 в категории «Лучшая операторская работа». Она счастлива работать с Куглером и ждёт начала съёмок новых «Секретных материалов». Кроме того, оператор уже обсуждала с режиссёром будущую супергеройскую ленту «Чёрная пантера 3».

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, однако производство уже сдвинулось с мёртвой точки.

