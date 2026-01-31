Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе достигли 200 млн рублей

Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе достигли 200 млн рублей
31 января сборы фильма «Марти Великолепный» в России превысили 200 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата драма добилась на 16-й день с момента выхода в российском прокате — премьера состоялась 15 января. При этом лента обгоняет фильмы «Буратино» и «Папа может».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате «Марти Великолепный» собрал более $ 100 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 в США, а также получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026, включая категорию «Лучший фильм».

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Главную роль исполнил звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.

