«Я ошеломлён и разбит»: режиссёр «Один дома» Крис Коламбус почтил память Кэтрин О'Хары

30 января стало известно о смерти звезды фильмов «Один дома» и «Битлджус» Кэтрин О’Хары. Актриса скончалась в возрасте 71 года.

О трагедии высказался режиссёр «Один дома» Крис Коламбус. На своей странице в соцсетях он написал, что ошеломлён и разбит из-за смерти актрисы. Он также отметил, что культовая рождественская комедия просто не сработала бы без Кэтрин О’Хары.

Мы потеряли Кэтрин О'Хару. Я ошеломлён и разбит вместе с остальным миром. Я был одержимым фанатом блестящей комедийной работы Кэтрин и был в восторге, когда она согласилась сыграть маму Кевина в «Один дома». Чего большинство людей не понимают, так это того, что фильм просто не сработал бы без её таланта. Я буду очень по ней скучать.

Ранее память Кэтрин О’Хары почтил исполнитель главной роли в «Один дома» Маколей Калкин. Он опубликовал трогательный пост, где признался в любви актрисе.

Маколей Калкин почтил память звезды «Один дома»:
«Увидимся позже, мама»: звезда «Один дома» Маколей Калкин — о смерти актрисы Кэтрин О’Хары
