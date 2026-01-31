Зрители оценили фильм «На помощь!» Сэма Рэйми на уровне «Доктора Стрэнджа 2»

30 января состоялась мировая премьера фильма «На помощь!» — нового хоррора от режиссёра трилогий «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук» Сэма Рэйми. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку В+. Таким образом, зрители оценили «На помощь!» точно так же, как и предыдущую работу режиссёра — ленту «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Критики тоже хвалят новый фильм ужасов: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 93% свежести.

Фото: CinemaScore

«На помощь!» повествует о двух коллегах, которые остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Макадамс («Полночь в Париже») и Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт»).