Третий сезон сериала «Одни из нас» может стать финальным

Комментарии

Издание Deadline взяло интервью у генерального директора компании HBO Кейси Блойс. Она рассказала о третьем сезоне сериала «Одни из нас».

По словам руководителя, предстоящее продолжение экранизации знаменитой игры может стать заключительным для всего шоу. При этом компания будет полагаться на мнение шоураннера проекта Крэйга Мэйзина — если он решит, что история не вместится в третий сезон, то выпуск сериала продолжат.

По всей видимости, третий сезон «Одних из нас» станет последним. В подобных решениях мы будем полагаться на мнение шоураннера.

Третий сезон «Одних из нас», который продолжит экранизировать игру The Last of Us 2, планируют выпустить в 2027 году. Ранее авторы сериала сообщали, что предстоящие эпизоды сконцентрируются на истории Эбби, которую играет Кейтлин Дивер.

