Съёмки четвёртого сезона сериала «Тед Лассо» завершены — премьера летом

Звезда сериала «Тед Лассо» Джереми Свифт сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона популярного шоу. Соответствующую публикацию актёр опубликовал на своей странице в соцсети.

Таким образом, производство четвёртого сезона заняло больше полугода — съёмки стартовали в середине июля 2025 года. Свифт отметил, что ему было приятно вновь поработать с актёрским составом в шоу.

Мы закончили съёмки четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Мы начали в жарком Канзас-Сити в июле прошлого года, а закончили в очень дождливом Лондоне в конце января. Для меня большая честь работать с этим актёрским составом и съёмочной группой. Ждите возвращения летом.

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с новой перспективы. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд». Сюжет четвёртого сезона будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». Продолжение выйдет летом 2026 года.

