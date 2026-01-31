Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
GTA 6 в Гренландии: пользователи тестируют генератор 3D-миров Project Genie от Google

Компания Google запустила Project Genie — бета-версию генератора 3D-сцен, который работает на базе нейросетей Genie 3, Nano Banana Pro и Gemini 3. Проект доступен для подписчиков Google AI Ultra с 29 января.

Многие пользователи уже начали публиковать свои работы в соцсетях — с помощью нейросети они смогли создать целые игровые миры благодаря простым запросам. Так, автор под ником Ssam опубликовал 3D-сцену, которая изображает предстоящую GTA 6, если бы действие проекта происходило в Гренландии. Работа заняла у автора всего лишь пару минут — он назвал проект «концом для игровых студий».

Новейшая разработка Google в области искусственного интеллекта позволяет создавать игры за пару минут. Это просто невероятно. У меня получилась GTA 6 Greenland Edition. Это определённо конец для игровых студий.

Фото: Ssam

Project Genie также позволяет создавать сцены из существующих игр. Пользователь Min Choi опубликовал изображение из знаменитой видеоигры Legend of Zelda: Breath of the Wild, попросив нейросеть показать главного героя Линка в полном снаряжении на вершине утёса.

Вот это да. Genie 3 только что создала 3D-макет игрового мира из Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Фото: Min Choi

Новый проект Google предлагает создать эскиз будущего мира, введя текстовое описание сцены и загрузив дополнительное изображение. После этого нейросеть выдаёт превью, которое можно отредактировать. Пользователям доступна возможность исследовать созданный мир, а также сделать запись прохождения и выгрузить её.

