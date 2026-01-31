Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Скучная реклама»: критики разгромили докфильм «Мелания» про жену Дональда Трампа

«Скучная реклама»: критики разгромили докфильм «Мелания» про жену Дональда Трампа
Комментарии

30 января состоялась премьера фильма «Мелания» — документальной картины о жене президента США Дональда Трампа. Первые критики уже посмотрели ленту и разгромили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 6% свежести.

Обозреватели отмечают, что за весь свой хронометраж фильм практически не раскрывает главную героиню. Вместо этого зрителям предлагают смотреть на скучные встречи Мелании с гостями, которые не способны по новому показать супругу президента США. Критики называют ленту политической рекламой, а не настоящим документальным фильмом.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Мелания»:

Я понятия не имею, почему Мелания Трамп согласилась на выход этого фильма, ведь режиссёр Бретт Ратнер не смог найти человечность в её судьбе.
В итоге всё действие фильма свелось к скучным закулисным интригам, которые мало что пролили на частную жизнь Мелании Трамп.
Документальный фильм, который так и не оживает. Это «портрет» первой леди США, но он настолько постановочный и отретушированный, что едва дотягивает до уровня обычной рекламы.
Режиссёр Бретт Ратнер, кажется, отчаянно пытается найти экшен в истории Мелании Трамп, но его там нет. Темп повествования запредельно скучный.
Два часа, проведённые с Меланией в этом документальном фильме, кажутся бесконечным адом.

«Мелания» рассказывает о периоде жизни Мелании Трамп за 20 дней до второй инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. Режиссёром ленты выступил Бретт Ратнер — постановщик фильмов «Красный Дракон» и «Семьянин». Одним из продюсеров стала сама Мелания Трамп.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android