DM переведён на скамейку запасных PARIVISION в Dota 2

Комментарии

PARIVISION сообщила о переводе Дмитрия DM Дорохина в запас состава по Dota 2. Киберспортсмен выступал за клуб с октября 2024 года.

Дима был с самого основания состава PARIVISION по Dota 2, и его никнейм навсегда останется в истории нашего тега. Он был важной частью команды на ключевых турнирах в прошлом сезоне, и мы уверены, что он продолжит блистать! Мы ещё обязательно встретимся в лобби.

За время выступления Дорохин вместе с командой выиграл ESL One Bangkok 2024, ESL One Raleigh 2025, DreamLeague Season 26.

Состав PARIVISION по Dota 2:

  • Алан Satanic Галлямов
  • Владимир No[o]ne Миненко
  • Эдгар 9Class Налтакян
  • Андрей Dukalis Куропаткин
  • Клемент Puppey» Иванов (тренер)
