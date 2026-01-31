Скидки
Фильм «Варанаси» от автора хита «RRR: Рядом ревёт революция» выйдет 7 апреля 2027 года

Компания Sri Durga Arts раскрыла дату выхода фильма «Варанаси» — новой ленты индийского режиссёра С.С. Раджамули, автора популярной картины «RRR: Рядом ревёт революция». Премьера проекта состоится 7 апреля 2027 года. Создатели фильма также опубликовали свежий постер.

Фото: Sri Durga Arts

Действие «Варанаси» развернётся в разных уголках планеты и охватит несколько тысячелетий истории человечества. Авторы ещё продолжают работу над картиной, потому подробности о сюжете пока неизвестны. Лента также станет первым индийским фильмом, который снимают для проката в кинотеатрах IMAX.

Главные роли в картине исполнят Махеш Бабу («Махеш Каледжа»), Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») и Притхвирадж Сукумаран («Демон»). Композитором проекта выступает М. М. Кееравани — он получил премию «Оскар» за песню Naatu Naatu из фильма «RRR: Рядом ревёт революция».

