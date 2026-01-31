Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

G2 разгромила The MongolZ на IEM Krakow 2026 по CS 2

G2 разгромила The MongolZ на IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

G2 Esports начала основную стадию IEM Krakow 2026 с победы над The MongolZ со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
The MongolZ

На первой карте Dust2 G2 доминировала, отдав сопернику всего два раунда (13:2). Вторая карта Ancient прошла в более равной борьбе, но победа всё же досталась фавориту — 13:11. Лучшим игроком встречи стал Альваро SunPayus Гарсия, завершивший серию с K/D 32-22 и рейтингом 1,46.

Благодаря победе G2 прошла в полуфинал верхней сетки своей группы. The MongolZ продолжит борьбу в нижней сетке.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове, Польша. В турнире принимают участие 24 команды, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победитель чемпионата получит $ 400 тыс.

Материалы по теме
Расписание первого дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android