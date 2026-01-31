G2 разгромила The MongolZ на IEM Krakow 2026 по CS 2

G2 Esports начала основную стадию IEM Krakow 2026 с победы над The MongolZ со счётом 2:0.

На первой карте Dust2 G2 доминировала, отдав сопернику всего два раунда (13:2). Вторая карта Ancient прошла в более равной борьбе, но победа всё же досталась фавориту — 13:11. Лучшим игроком встречи стал Альваро SunPayus Гарсия, завершивший серию с K/D 32-22 и рейтингом 1,46.

Благодаря победе G2 прошла в полуфинал верхней сетки своей группы. The MongolZ продолжит борьбу в нижней сетке.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове, Польша. В турнире принимают участие 24 команды, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победитель чемпионата получит $ 400 тыс.