Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд назвал четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у звезды трилогии «Властелин колец» Элайджи Вуда. Он рассказал о любимых фильмах, которые больше всего впечатлили его во время похода в кино.

Так, первое место в списке занял «Инопланетянин» режиссёра Стивена Спилберга. По словам Вуда, он смотрел его огромное количество раз, но пересмотрел в кинотеатре только 11 лет назад — актёр назвал сеанс очень эмоциональным. В рейтинг артиста также вошли «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Вуд также назвал «Индиану Джонса и последний крестовый поход» любимой частью серии о знаменитом археологе.

Любимые фильмы Элайджи Вуда

  • «Инопланетянин» (1982) — культовая фантастическая лента Стивена Спилберга.
  • «С широко закрытыми глазами» (1999) — знаменитый триллер Стэнли Кубрика со звездой «Миссии невыполнима» Томом Крузом в главной роли.
  • «Малхолланд Драйв» (2001) — триллер Дэвида Линча о девушке, которая потеряла память и пытается построить карьеру в Голливуде.
  • «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — третья часть серии об археологе, которого вновь сыграл легендарный Харрисон Форд.
Любимые фильмы Хью Джекмана:
