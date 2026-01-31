Глава Disney Боб Айгер может покинуть должность до конца 2026 года

Издание Wall Street Journal сообщило, что глава компании Disney Боб Айгер может покинуть свою должность в ближайшее время. По данным СМИ, руководитель планирует уйти с поста до 31 декабря 2026 года, когда официально заканчивается его контракт.

В издании заявили, что Айгер уже сообщил о своих планах сотрудникам — он уже «готов отказаться от рутинной ежедневной работы». Предположительно, глава компании до своего ухода будет помогать новому генеральному директору освоиться в должности. В СМИ также добавили, что совет директоров компании соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить, кого стоит назначить преемником главы. Официально Disney пока не сообщала о намерениях руководителя.

Боб Айгер был главой Disney с 2005 по 2020 год. После этого он ушёл с должности, но оставался исполнительным председателем компании. В ноябре 2022 года Айгер вновь стал главой, заключив длительный контракт. Именно во время его руководства Disney приобрела крупные компании, такие как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.