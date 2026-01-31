Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава Disney Боб Айгер может покинуть должность до конца 2026 года

Глава Disney Боб Айгер может покинуть должность до конца 2026 года
Комментарии

Издание Wall Street Journal сообщило, что глава компании Disney Боб Айгер может покинуть свою должность в ближайшее время. По данным СМИ, руководитель планирует уйти с поста до 31 декабря 2026 года, когда официально заканчивается его контракт.

В издании заявили, что Айгер уже сообщил о своих планах сотрудникам — он уже «готов отказаться от рутинной ежедневной работы». Предположительно, глава компании до своего ухода будет помогать новому генеральному директору освоиться в должности. В СМИ также добавили, что совет директоров компании соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить, кого стоит назначить преемником главы. Официально Disney пока не сообщала о намерениях руководителя.

Боб Айгер был главой Disney с 2005 по 2020 год. После этого он ушёл с должности, но оставался исполнительным председателем компании. В ноябре 2022 года Айгер вновь стал главой, заключив длительный контракт. Именно во время его руководства Disney приобрела крупные компании, такие как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.

О новом проекте Disney:
Стало известно, кто сыграет Рапунцель в ремейке мультфильма Disney
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android