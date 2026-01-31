Скидки
Открытая бета Deadlock может выйти в марте 2026 года — инсайдер

Комментарии

Журналист Коннор Кнудсен поделился прогнозом относительно сроков запуска открытого бета-тестирования Deadlock. По его мнению, полноценный доступ к игре может открыться уже в марте 2026 года.

Кнудсен предположил, что старт ОБТ будет приурочен к выходу консоли Steam Machine. Также журналист ожидает, что вместе с запуском беты разработчики добавят в игру одного-двух новых героев, завершат работу над картой и внедрят базовые косметические предметы.

Среди других прогнозируемых изменений — расширенная система банов, улучшение матчмейкинга и появление новых очередей поиска. Напомним, сейчас проект находится в стадии закрытого тестирования, однако доступ к нему уже получили тысячи игроков.

