IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
NAVI прервала победную серию PARIVISION на IEM Krakow по CS 2

NAVI прервала победную серию PARIVISION на IEM Krakow по CS 2
Комментарии

Natus Vincere одержала победу над PARIVISION в групповой стадии IEM Krakow 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Рождённых побеждать».

Первая карта Dust2 осталась за NAVI (13:11). На Anubis российский коллектив сумел сравнять счёт в серии, вырвав победу в затяжных овертаймах — 19:16. Однако на решающей карте Ancient преимущество NAVI было подавляющим — 13:5.

Ключевым моментом третьей карты стал эйс в исполнении Дрина makazze Шакири. Игрок завершил серию с показателем K/D 54-55 и рейтингом 1,12.

Для PARIVISION это поражение стало первым в 2026 году, прервав серию из семи побед подряд. Команда упала в нижнюю сетку группы A, где сыграет на вылет с проигравшим из пары Team Spirit — Astralis.

