S1mple потерял девайсы на IEM Krakow из-за компота

Снайпер команды BC.Game Александр s1mple Костылев рассказал о курьёзном инциденте, произошедшем в тренировочной комнате перед стартом группового этапа IEM Krakow 2026.

В своём телеграм-канале Костылев пояснил, что накануне возле компьютера оставили литровую ёмкость с компотом. Спустя время напиток «разорвало» (вероятно, из-за брожения), в результате чего содержимое залило оборудование.

Рассказываю ситуацию. Позавчера заказали компот, оставили его возле компа. Сегодня иду и мне говорят, что есть проблемка. Литровый компот разорвало. Всем девайсам *** [конец]. Такая подстава.

Инцидент произошёл накануне важного матча. 31 января BC.Game предстоит встретиться с Team Vitality в первом раунде группы B. Это будет первое очное противостояние s1mple и Матье ZywOo Эрбо с августа 2023 года.