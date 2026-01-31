18-летний dem0n разгромил FURIA и вывел FUT в полуфинал группы на IEM Krakow по CS 2

FUT Esports одержала уверенную победу над FURIA Esports в стартовом матче группового этапа IEM Krakow 2026. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу европейского микса.

На первой карте Mirage игроки FUT доминировали в первой половине, поведя 10:2. После смены сторон FURIA благодаря усилиям Данила molodoy Голубенко и Марекса YEKINDAR Галинскиса почти совершила камбэк, но уступила в решающем раунде — 11:13. На второй карте Dust2 европейцы закрепили успех, выиграв со счётом 13:6. Важный вклад внесли dziugss и Krabeni, взявшие клатч 2 в 4 в пистолетном раунде.

Лучшим игроком матча стал 18-летний Дмитрий dem0n Мирошниченко. Киберспортсмен закончил серию с KD 41-30 и высоким рейтингом 1,45. Представители команды назвали этот результат реваншем за недавнее поражение от бразильцев на BLAST Bounty Winter 2026.

FUT прошла в полуфинал верхней сетки группы A, где поборется за выход в плей-офф с G2 Esports. FURIA упала в нижнюю сетку и сыграет матч на вылет против The MongolZ.