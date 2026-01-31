Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Aurora разгромила Spirit и вышла в гранд-финал FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2

Aurora разгромила Spirit и вышла в гранд-финал FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2
Комментарии

Команда Aurora Gaming стала первым финалистом турнира FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2. В финале верхней сетки коллектив уверенно переиграл Team Spirit со счётом 2:0.

На первой карте блестяще выступил мидер Артём lorenof Мельник: играя на Puck, он закончил встречу со статистикой 16/1/12. Несмотря на равное начало, Aurora сумела перехватить инициативу после 25-й минуты.

Вторая игра прошла под диктовку керри Aurora Егора Nightfall Григоренко, который на Abaddon показал результат 17/1/17. Соперник попытался ответить пиком Puck для Ильи Yatoro Мулярчука (это был его второй матч на герое в карьере), но тот не смог реализовать потенциал персонажа, завершив карту с KDA 4/8/3.

Для Aurora это 10-я победа подряд и первый выход в финал крупного турнира в истории тега. Ранее команда последовательно выбила BetBoom Team и Team Yandex. Team Spirit упала в нижнюю сетку, где сразится за право сыграть в решающем матче с победителем пары Team Yandex — Team Liquid. Финальные игры пройдут 1 февраля.

Материалы по теме
Стали известны приглашения на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android