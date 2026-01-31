Team Spirit разгромила Astralis на IEM Krakow по CS 2

Team Spirit стартовала в групповом этапе турнира IEM Krakow 2026. В первом раунде российская команда обыграла Astralis со счётом 2:0.
На первой карте Dust2 борьба была упорной, но «драконы» дожали соперника — 16:13. На Overpass Astralis начала уверенно, поведя 6:2, однако Spirit переломила ход встречи и выиграла 13:8.
Главным творцом успеха стал Данил donk Крышковец. Киберспортсмен завершил серию с KD 53-28 и феноменальным рейтингом 1,61, получив звание MVP матча.
В полуфинале верхней сетки группы A Team Spirit предстоит встретиться с Natus Vincere. Проигравшая Astralis упала в нижнюю сетку, где сыграет матч на вылет против PARIVISION.