Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FaZe Clan разгромно проиграла 3DMAX на IEM Krakow по CS 2

FaZe Clan разгромно проиграла 3DMAX на IEM Krakow по CS 2
Комментарии

Команда FaZe Clan сенсационно уступила французскому коллективу 3DMAX в первом матче групповой стадии IEM Krakow 2026. Встреча завершилась со счётом 0:2.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
3DMAX
Окончен
2 : 0
FaZe Clan

На Inferno 3DMAX уверенно победила 13:7. На второй локации, Nuke, разгром продолжился — FaZe смогла взять лишь два раунда (2:13). Примечательно, что все игроки проигравшей команды завершили серию с отрицательным KD.

Звание MVP матча получил Филип Graviti Бранкович. Француз показал выдающуюся статистику: 37 фрагов при 15 смертях и итоговый рейтинг 1,65.

FaZe Clan упала в нижнюю сетку группы B, где ей предстоит матч на вылет против проигравшего в паре BC.Game — Team Vitality. 3DMAX прошла в полуфинал верхней сетки.

Материалы по теме
Team Spirit разгромила Astralis на IEM Krakow по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android