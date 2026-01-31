FaZe Clan разгромно проиграла 3DMAX на IEM Krakow по CS 2

Команда FaZe Clan сенсационно уступила французскому коллективу 3DMAX в первом матче групповой стадии IEM Krakow 2026. Встреча завершилась со счётом 0:2.

На Inferno 3DMAX уверенно победила 13:7. На второй локации, Nuke, разгром продолжился — FaZe смогла взять лишь два раунда (2:13). Примечательно, что все игроки проигравшей команды завершили серию с отрицательным KD.

Звание MVP матча получил Филип Graviti Бранкович. Француз показал выдающуюся статистику: 37 фрагов при 15 смертях и итоговый рейтинг 1,65.

FaZe Clan упала в нижнюю сетку группы B, где ей предстоит матч на вылет против проигравшего в паре BC.Game — Team Vitality. 3DMAX прошла в полуфинал верхней сетки.