16:00 Мск
«Драфты проиграны»: Korb3n — о поражении Spirit от Aurora на FISSURE Universe по Dota 2

Менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал неудачное выступление команды в полуфинале турнира FISSURE Universe: Episode 8. В своём телеграм-канале он вступил в дискуссию с подписчиками, обсуждая причины поражения от Aurora Gaming.

Белов признал, что коллектив проиграл стадию драфта на обеих картах.

В целом я понимаю твоё разочарование. Я тоже разочарован. То, что оба драфта проиграны, это в целом и без тебя понятно, но мы это понимаем.

31 января Team Spirit уступила Aurora Gaming со счётом 0:2 и упала в нижнюю сетку плей-офф. Aurora прошла в гранд-финал, который состоится 1 февраля.

