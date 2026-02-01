Vitality разгромила BC.Game на IEM Krakow в CS 2 — ZywOo победил s1mple по дуэлям

В долгожданном противостоянии снайперов на групповом этапе IEM Krakow 2026 команда Team Vitality уверенно обыграла состав BC.Game. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу французского клуба.

На первой карте Dust2 команда Дана apEX Мадесклера победили 13:8. Overpass прошла при полном доминировании Vitality — 13:5. Самым ценным игроком встречи стал Шахар flameZ Шушан, который оформил эйс с MP9 и закончил серию с рейтингом 1,65 (K/D 35-26).

Это была первая очная встреча Александра s1mple Костылева и Матье ZywOo Эрбо в новой версии шутера. В личных дуэлях на сервере французский снайпер оказался сильнее — 7:3. Однако в общей истории противостояний Костылев всё ещё лидирует: 14 побед против 10 у Эрбо.

После поражения BC.Game упала в нижнюю сетку группы B, где ей предстоит матч на вылет против FaZe Clan. Team Vitality прошла в полуфинал верхней сетки.