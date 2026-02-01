Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro проиграла WW Team и вылетела с Exort Cataclysm Season 1 по CS 2

Virtus.pro проиграла WW Team и вылетела с Exort Cataclysm Season 1 по CS 2
Комментарии

Состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 сенсационно уступил WW Team в рамках турнира Exort Cataclysm Season 1. Поражение привело к вылету «медведей» из соревнования.

Матч завершился со счётом 1:2. Первая карта Dust2 осталась за Virtus.pro (13:11), однако на Inferno и Mirage команда контент-мейкеров переломила ход встречи, победив 13:11 и 13:9 соответственно.

Лучшим игроком серии стал Денис deko Жуков с рейтингом 1,43 (61-38). Он упомянул, что год назад получал приглашение в VP.

Неудача на турнире усугубила положение клуба в мировом рейтинге: коллектив опустился с 79-го на 84-е место. По слухам, организация рассматривает возможность полного роспуска текущего ростера и подписания готового костяка игроков из топ-18 рейтинга Valve.

Материалы по теме
Virtus.pro вылетела с CCT 3 Europe S13 по Counter-Strike 2, проиграв первый же матч
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android