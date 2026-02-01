Virtus.pro проиграла WW Team и вылетела с Exort Cataclysm Season 1 по CS 2

Состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 сенсационно уступил WW Team в рамках турнира Exort Cataclysm Season 1. Поражение привело к вылету «медведей» из соревнования.

Матч завершился со счётом 1:2. Первая карта Dust2 осталась за Virtus.pro (13:11), однако на Inferno и Mirage команда контент-мейкеров переломила ход встречи, победив 13:11 и 13:9 соответственно.

Лучшим игроком серии стал Денис deko Жуков с рейтингом 1,43 (61-38). Он упомянул, что год назад получал приглашение в VP.

Неудача на турнире усугубила положение клуба в мировом рейтинге: коллектив опустился с 79-го на 84-е место. По слухам, организация рассматривает возможность полного роспуска текущего ростера и подписания готового костяка игроков из топ-18 рейтинга Valve.