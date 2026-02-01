Расписание второго дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2

В воскресенье, 1 февраля, в Польше продолжится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 16 лучших команд ведут борьбу за престижный титул и $ 1 млн.

Сегодня пройдут шесть матчей: в верхней сетке команды сразятся за продвижение по турниру, а в нижней пройдёт борьба за то, чтобы избежать вылета. Все серии — в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на воскресенье, 1 февраля:

16:00. Верхняя сетка, MOUZ (Германия) — NRG (США);

16:00. Верхняя сетка, Aurora Gaming (Турция) — Team Falcons (Саудовская Аравия);

18:30. Верхняя сетка, FUT Esports (Турция) — G2 Esports (Германия);

18:30. Нижняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — The MongolZ (Монголия);

21:00. Нижняя сетка, PARIVISION (Россия) — Astralis (Дания);

— Astralis (Дания); 21:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина).