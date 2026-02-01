«Тяжело снова стать таким же»: apEX — о форме s1mple
Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер поделился мнением об игре Александра s1mple Костылева после встречи на IEM Krakow 2026.
Мадесклер подчеркнул, что победа над BC.Game не стала для него чем-то особенным, назвав этот результат «обыденным».
BC.Game — это не та команда, которую мы прямо хотим победить. [...] Для s1mple это хорошая мотивация — играть против лучшей команды мира. Он играет в хороший CS, хорошо разыгрывает клатчи. Он всегда был великим игроком, но, думаю, теперь ему будет тяжело снова стать таким же, как и раньше.
Team Vitality обыграла коллектив Костылева со счётом 2:0. Следующий матч BC.Game проведёт 2 февраля против FaZe Clan — проигравший покинет турнир.
