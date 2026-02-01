Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Сборы фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым превысили 200 млн рублей

1 февраля сборы исторического фильма «Левша» достигли более 200 млн рублей. Такого результата лента добилась на 11-й день с момента выхода — премьера состоялась 22 января. Картина занимает третье место среди лидеров проката, уступая эротическому триллеру «Горничная» и семейному фильму «Чебурашка 2».

Фото: ЕАИС

Действие «Левши» разворачивается в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов происходит детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарёв и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в картине сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»)

