Женский состав MIBR обошёл Virtus.pro в мировом рейтинге Valve

Портал HLTV обновил предварительную таблицу Valve Regional Standings (VRS) по итогам последних матчей. После провального выступления на Exort Cataclysm CIS Season 1 команда Virtus.pro потеряла позиции в глобальном зачёте.

В ночь с 31 января на 1 февраля российский коллектив уступил WW Team и вылетел с московского LAN. Это поражение отбросило «медведей» на 84-е место в рейтинге.

В результате падения Virtus.pro пропустила вперёд женский состав бразильской организации MIBR, который теперь занимает 83-ю строчку. На данный момент у VP всего 1070 очков VRS. Для сравнения: прямые инвайты на крупные международные ивенты получают команды, входящие в топ-32 списка.